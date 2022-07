Here are links to four reports on Tigray (3 minutes each) broadcast by TV5 Monde this week. They were prepared by journalists Charles Emptaz and Olivier Jobard who visited Tigray last month – the only international television crew to visit Tigray since almost a year.

TV5 Monde, 26 July 2022: Ethiopie-Erythrée : reportage à Zalambessa, ville frontalière au cœur du conflit (in French and Tigrinya) [Ethiopia-Eritrea: report in Zalambessa, a border town at the heart of the conflict] – https://twitter.com/JTAtv5monde/status/1552036647797153792?s=20&t=kJW-Q7lujzBcs2fs5OQ7Vg

TV5 Monde, 26 July 2022: Au Tigré, le désarroi et la famine (in French and Tigrinya) [In Tigray, disarray and famine], with footage in Abiy Addi – https://twitter.com/JTAtv5monde/status/1552036647797153792

TV5 Monde, 27 July 2022: Ethiopie : avec les prisonniers de guerre de Mekele au Tigré (in French, English and Tigrinya) [Ethiopia : with the prisoners of war at Mekele in Tigray]https://twitter.com/JTAtv5monde/status/1552404918404890627

TV5 Monde, 28 July 2022: Ethiopie : les déplacés du Tigré (in French and English) [Ethiopia : the displaced persons in Tigray] https://twitter.com/JTAtv5monde/status/1552759045240590336